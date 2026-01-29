Múltiples incendios de pastizales y basurales

Jueves, 29 de enero de 2026

Bomberos intervinieron ayer en cuatro focos de incendio en distintos barrios, algunos cerca de viviendas, tras llamados al 911.

Durante la jornada de ayer, el Cuartel 397 debió intervenir en una serie de incendios de pastizales y basurales registrados en diferentes puntos de la ciudad, todos alertados a través del sistema de emergencias 911.



Los episodios ocurrieron en un contexto de altas temperaturas y vegetación seca, condiciones que favorecen la propagación rápida del fuego y elevan el riesgo para zonas urbanas.



Focos en baldíos y zonas urbanas



El primer llamado se registró a las 10:57 en la intersección de Humahuaca y Punta Mogote, donde se detectó un incendio de pastizales en un terreno baldío. Personal de guardia acudió al lugar para controlar la situación y evitar su expansión.



Minutos más tarde, a la misma hora, se reportó otro foco ígneo en Cosquín y 2 de Abril, originado por una montaña de basura que se incendiaba en la vía pública, lo que generó preocupación entre vecinos por el humo y el riesgo sanitario.





Incendios próximos a viviendas



A las 14:37, los bomberos fueron convocados a Hidalgo y Cerdeña por un incendio de basura y pastizales, mientras que a las 15:14 se produjo una nueva salida hacia Bartolomé Hidalgo al 5253. En este último caso, el fuego afectaba un baldío cercano a viviendas, lo que obligó a extremar las tareas de prevención.



Desde el cuartel se informó que todos los focos fueron contenidos sin que se registraran personas heridas ni daños estructurales, aunque remarcaron la peligrosidad de este tipo de siniestros.





Prevención y alertas



Las autoridades reiteraron el pedido de no arrojar residuos ni encender fuego en espacios abiertos, especialmente durante jornadas de calor intenso. Además, recordaron que ante cualquier foco de incendio debe darse aviso inmediato al 911 para una rápida intervención.



El aumento de este tipo de episodios en zonas urbanas mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que advierten sobre la necesidad de reforzar la prevención para evitar situaciones de mayor gravedad en los próximos días.