Trump acordó reunirse con Lula en Washington

Martes, 27 de enero de 2026

Los presidentes hablaron 50 minutos sobre Venezuela y la ONU, y confirmaron un encuentro bilateral en EE.UU., clave para la agenda regional y comercial.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica de 50 minutos ayer con su par estadounidense, Donald Trump. El diálogo sirvió para confirmar una futura visita de Lula a Washington y repasar temas sensibles de la agenda internacional.



Según informó el Gobierno brasileño, el intercambio incluyó definiciones sobre la situación en Venezuela y la necesidad de avanzar en una reforma del sistema multilateral.



Condiciones para la Junta de Paz



Durante la llamada, Lula planteó reparos a la Junta de Paz impulsada por Trump en el Foro de Davos. El mandatario brasileño propuso que el organismo limite su accionar al conflicto en Gaza y contemple la participación directa de Palestina.



Brasil aún no respondió formalmente a la invitación para sumarse a la iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de una veintena de países, entre ellos Argentina. Varias potencias europeas expresaron objeciones por considerar que el esquema debilita el rol de Naciones Unidas.



Reforma de la ONU, un reclamo histórico



Lula reiteró su pedido de una reforma profunda de la ONU, con especial énfasis en la ampliación del Consejo de Seguridad. La propuesta forma parte de una posición histórica de Brasil, que busca mayor representación de países emergentes en los organismos de decisión global.



Días atrás, el presidente brasileño había cuestionado públicamente el liderazgo de Trump en la Junta de Paz, al advertir sobre riesgos para el equilibrio institucional internacional.



Venezuela y la estabilidad regional



Otro eje central fue la situación en Venezuela tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Lula insistió en la necesidad de preservar la paz regional y expresó preocupación por el impacto político del episodio.



Maduro permanece detenido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico, en un contexto que genera tensiones diplomáticas en América Latina.







Comercio y agenda bilateral



Pese a las diferencias, ambos mandatarios destacaron el buen momento de la relación bilateral. En noviembre, Washington levantó aranceles de hasta 40% sobre productos brasileños como café, carne y frutas, una medida celebrada por Brasilia.



Lula también propuso profundizar la cooperación contra el crimen organizado, mediante el intercambio de información financiera y el congelamiento de activos.



Próximos pasos



La visita de Lula a Washington se concretará tras su gira por India y Corea del Sur, prevista para febrero. Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes en la capital estadounidense durante el segundo mandato de Trump y marcará un nuevo capítulo en la relación entre Brasil y Estados Unidos.



