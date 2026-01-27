La UE frena la ratificación del acuerdo comercial con EE.UU.

Martes, 27 de enero de 2026



El Parlamento Europeo mantiene en pausa el pacto con Estados Unidos por tensiones políticas y amenazas arancelarias, a la espera de definiciones en febrero.



El Parlamento Europeo resolvió no reactivar por ahora el trámite legislativo para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. La decisión mantiene congelado un pacto clave para el comercio bilateral, en medio de un escenario de incertidumbre política y comercial.



La suspensión se había dispuesto la semana pasada como respuesta a las advertencias arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump hacia países aliados que enviaron tropas a Groenlandia, una presencia que luego fue retirada.



Qué definió la comisión de Comercio



El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán Bernd Lange, confirmó que no hubo avances para retomar el procedimiento. La postura fue ratificada tras una reunión a puertas cerradas de los principales negociadores.



El tema volverá a evaluarse el 4 de febrero, cuando los representantes parlamentarios analicen si existen condiciones para avanzar antes de la reunión formal de la comisión de Comercio Internacional, prevista para el 23 y 24 de ese mes.



Un acuerdo con aplicación parcial



El entendimiento alcanzado el último verano entre Ursula von der Leyen y Donald Trump buscaba evitar una escalada arancelaria. Incluye un arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos que ingresan a Estados Unidos, como automóviles y semiconductores.



Ese gravamen ya rige para las exportaciones europeas. Sin embargo, la UE aún no aplicó su parte del acuerdo, que contempla arancel cero para los bienes industriales estadounidenses, a la espera de la ratificación parlamentaria.



Tensiones internas y posiciones cruzadas



Tras el anuncio de Trump de que no impondría nuevos aranceles, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, planteó que existían condiciones para reanudar el proceso. No obstante, socialdemócratas, liberales y verdes reclamaron mayor cautela y análisis político.



En cambio, el Partido Popular Europeo se manifestó a favor de destrabar la ratificación y avanzar con el acuerdo comercial.



Otros aranceles en discusión



En paralelo, la comisión de Comercio debate la eliminación de diversos aranceles de importación sobre productos estadounidenses, incluida la continuidad de los aranceles cero para las langostas de EE.UU., un beneficio acordado en 2020.



Todas estas medidas requieren el aval del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, lo que anticipa semanas de negociaciones políticas intensas.



Lo que viene



El futuro del acuerdo UE–Estados Unidos dependerá de las definiciones de febrero y de la evolución del clima político entre Bruselas y Washington. Hasta entonces, el pacto seguirá en pausa y con impacto directo en el comercio transatlántico.