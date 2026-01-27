Riesgo extremo de incendios en siete localidades correntinas

Martes, 27 de enero de 2026

El Índice de Peligro de Incendios marcó nivel extremo en siete localidades de Corrientes por altas temperaturas y sequía; rige la prohibición total de quemas.

Siete localidades de Corrientes se encuentran bajo riesgo extremo de incendios forestales y rurales, según el último informe del Índice de Peligro de Incendios (FWI) difundido por la Dirección de Recursos Forestales.



Las condiciones meteorológicas adversas —altas temperaturas, baja humedad y vientos persistentes— elevan la posibilidad de propagación rápida del fuego y obligan a reforzar las medidas de prevención.







Condiciones críticas en gran parte de la provincia



El relevamiento indica que el mapa provincial presenta amplias zonas en alerta máxima, sin sectores en niveles bajos o de seguridad. Las temperaturas promedian los 34°C, con picos superiores en algunas localidades.



A esto se suma una humedad relativa que desciende por debajo del 40% en puntos clave, lo que incrementa la combustibilidad de la vegetación seca.



Localidades con riesgo extremo y muy alto



En riesgo extremo se encuentran Corrientes Capital, Monte Caseros, Mercedes, Bella Vista, Gobernador Virasoro, La Cruz e Ituzaingó, donde además se registran vientos de hasta 21 km/h.



En tanto, Paso de los Libres, Esquina y San Miguel presentan riesgo muy alto, mientras que Chavarría se ubica en riesgo alto, aunque también bajo estricta prohibición de quemas.





Prohibición total de iniciar fuego



Las autoridades reiteraron que está terminantemente prohibido iniciar cualquier tipo de quema, tanto urbana como rural, y advirtieron sobre sanciones ante incumplimientos.



El monitoreo continuará durante los próximos días y no se descarta que el nivel de alerta se mantenga o se amplíe si persisten las actuales condiciones climáticas.



