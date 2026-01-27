Argentina participará en cumbre militar de los EE.UU.

Martes, 27 de enero de 2026

El país confirmó su presencia en una cumbre de altos mandos en EE.UU. para coordinar acciones contra el crimen y reforzar la seguridad regional.

La Argentina confirmó que participará de una cumbre de altos mandos militares convocada por Estados Unidos, que se realizará a comienzos de febrero y reunirá a representantes de 34 países.



El encuentro buscará fortalecer la cooperación regional frente a organizaciones criminales transnacionales y amenazas terroristas, en un contexto internacional de alta tensión.







Representación argentina



El país estará representado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado en el cargo. La participación fue confirmada por fuentes oficiales.



Dalle Nogare es vicealmirante de la Armada Argentina y cuenta con formación en sistemas navales y dirección estratégica.







Objetivos del encuentro



La cumbre fue impulsada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine. Según se informó, las delegaciones abordarán mecanismos para mejorar la coordinación operativa y la cooperación entre fuerzas armadas.



Las sesiones se desarrollarán a puertas cerradas y no se descarta una declaración conjunta al finalizar el encuentro.







Contexto internacional y política de defensa



La reunión se dará en un escenario global complejo, marcado por conflictos regionales, operaciones contra el narcotráfico y debates estratégicos entre potencias.



Para la Argentina, la participación apunta a definir lineamientos de su política de defensa y profundizar el vínculo con Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación militar.