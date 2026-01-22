Grilla de la Fiesta del Chamamé de este jueves 22
|
Jueves, 22 de enero de 2026
|
La máxima festividad chamamecera tendrá continuidad el Anfiteatro Cocomarola. Los Tekis y Los de Imaguaré, con Jorge Rojas, serán los artistas principales.Este jueves 22 continuará la Fiesta Nacional del Chamamé en el Anfiteatro Cocomarola. Este miércoles, Chango Spasiuk, Las Hermanas Vera, Lázaro Caballero, Coquimarola y otros artistas dijeron presente en Corrientes.
Grilla
Alejandro Balbi
Amadeo "Tutu" Campos
Amandayé
Che Trío Porá
Del Valle / Fernández
Emiliano Cardozo y Los Cardocitos
Guillermo de Pompert
Las Guaynas Popá
Los de Imaguaré + Jorge Rojas
Los Nuevos Vecinos
Los Tekis
Luli Fernández
Nacho Acevedo
Nico Cardozo
Nino Ramírez
Sebastián Sheridan
Soriano Sosa
Toti Montiel