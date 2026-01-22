Grilla de la Fiesta del Chamamé de este jueves 22

Jueves, 22 de enero de 2026

La máxima festividad chamamecera tendrá continuidad el Anfiteatro Cocomarola. Los Tekis y Los de Imaguaré, con Jorge Rojas, serán los artistas principales.



Este jueves 22 continuará la Fiesta Nacional del Chamamé en el Anfiteatro Cocomarola. Este miércoles, Chango Spasiuk, Las Hermanas Vera, Lázaro Caballero, Coquimarola y otros artistas dijeron presente en Corrientes.



Grilla

Alejandro Balbi

Amadeo "Tutu" Campos

Amandayé

Che Trío Porá

Del Valle / Fernández

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Guillermo de Pompert

Las Guaynas Popá

Los de Imaguaré + Jorge Rojas

Los Nuevos Vecinos

Los Tekis

Luli Fernández

Nacho Acevedo

Nico Cardozo

Nino Ramírez

Sebastián Sheridan

Soriano Sosa

Toti Montiel