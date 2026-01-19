Mundial 2026: la Selección se verá por TV Pública

Lunes, 19 de enero de 2026

El fútbol volverá a llegar a todos los hogares sin restricciones. Un anuncio oficial confirmó cómo se garantizará el acceso a los partidos más esperados del año.



El Gobierno nacional anunció que todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán transmitidos por la Televisión Pública y Radio Nacional, gracias a un acuerdo comercial que evita el uso de fondos provenientes de impuestos, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes 19, de cara al torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.



La medida garantiza el acceso gratuito a los encuentros del seleccionado en la próxima Copa del Mundo, que marcará un hito al contar con 48 selecciones, un formato renovado y partidos repartidos en 16 ciudades de América del Norte. El certamen se inaugurará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y tendrá su final en el MetLife Stadium de Nueva York.



Argentina integrará el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, mientras que el segundo y tercer compromiso se disputarán en Dallas, frente a Austria y Jordania, respectivamente, en distintos horarios adaptados al público argentino.



De avanzar a la fase eliminatoria, la Albiceleste podría disputar encuentros en ciudades como Miami, Atlanta, Los Ángeles y Nueva York, dependiendo de su posición final en el grupo. El esquema contempla 16avos de final, una instancia adicional que se suma al nuevo diseño del torneo.



El Mundial 2026 también podría marcar un momento histórico para el fútbol argentino, ya que Lionel Messi afrontaría su última Copa del Mundo, bajo la conducción de Lionel Scaloni, campeón vigente tras la consagración en Qatar 2022.