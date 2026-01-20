Correntina asume cargo clave en organismo ambiental de Francia

Martes, 20 de enero de 2026

Virginia Rojas-Raynaud fue designada como responsable de Comunicación del Sindicato Mixto del Bassin de Thau, con sede en Sète. Su trayectoria une a Corrientes, el Iberá y Europa.

La profesional correntina Virginia Rojas-Raynaud fue nombrada nueva responsable de comunicación del Sindicato Mixto del Bassin de Thau, un organismo público ubicado en la ciudad de Sète, al sur de Francia, dedicado a la gestión ambiental y territorial de la laguna de Thau.



Nacida y criada en Corrientes, Rojas-Raynaud proviene de una familia históricamente vinculada a la comunicación: su padre es director de radio, su madre diseñadora gráfica y directora de una agencia de publicidad, y sus hermanos se desempeñan como periodistas.



“Este entorno marcó profundamente mi recorrido y me llevó, desde muy joven, a desarrollarme en el ámbito de los medios y de la comunicación política”, expresó.



Abogada de formación, inició su carrera profesional en Argentina participando en proyectos de desarrollo ecoturístico vinculados al Parque Nacional Iberá, experiencia que consolidó su interés por la comunicación ambiental y el desarrollo sostenible. Posteriormente se desempeñó en áreas de comunicación institucional y pública dentro de organismos del Estado.



En el año 2018 se radicó en Francia, donde continuó su formación académica y obtuvo un máster en Gestión de Riesgos y Desarrollo Sostenible en la Universidad Côte d’Azur, en Niza. Desde entonces, desarrolló tareas en comunicación ambiental tanto en colectividades territoriales francesas como de manera independiente.



Además de su rol institucional, Virginia Rojas-Raynaud es fotógrafa y actualmente se encuentra trabajando en una exposición sobre los oficios tradicionales vinculados a la laguna de Thau, un proyecto que pone en valor la identidad y la cultura del territorio donde hoy reside.



Sobre este nuevo desafío profesional, la correntina destacó:



“Este puesto, transversal y estimulante, hace eco de mis experiencias pasadas y me invita a comparar constantemente ambos territorios. Me lleva a reflexionar sobre sus similitudes y diferencias, y a pensar cómo las experiencias vividas en uno pueden inspirar acciones en el otro, especialmente frente a los desafíos de adaptación de cada ecosistema”.