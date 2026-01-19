Presos por robar un casco, la llave de una moto y una bici

Lunes, 19 de enero de 2026

En dos operativos, la Policía logró recuperar los elementos sustraídos y detuvo a los autores de los ilícitos.





En la madrugada de ayer, domingo, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban tareas de prevención, fueron alertados que por calles Güemes y Valdepeñas un hombre habría sido víctima de un hecho delictivo en el cual un grupo de personas le sustrajo su casco y llave de una motocicleta.



Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron inicio a la búsqueda de los mismos, logrando en inmediaciones del lugar del hecho observar a un grupo de personas quienes al notar la presencia emprendieron su huida, siendo demoradas dos de ellas - un mayor de 19 años y un menor 17 - quienes tenían en su poder los elementos denunciados como sustraídos, por lo que fueron secuestrados.



Los demorados y elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la Comisaría 21 a fin de continuar con las diligencias del caso.



Recuperan bicicleta sustraída

Personal policial de la Comisaría Quinta urbana fue alertado sobre un hecho delictivo, en el cual un sujeto habría sustraído una bicicleta estacionada en inmediaciones de avenida Ayacucho y calle Güemes.



Por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos policiales dieron inicio a una intensa búsqueda en la zona. Los uniformados, finalmente, lograron localizar al presunto autor quien circulaba a bordo de la bicicleta denunciada como sustraída momentos antes.



Tras la localización, los uniformados de la fuerza del orden procedieron a la identificación del sospechoso y posterior aprehensión, como así también al secuestro preventivo del rodado -marca SLP-.



Al respecto, el aprehendido junto a la bicicleta recuperada por la Policía fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.