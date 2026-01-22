Salud Pública refuerza diagnósticos y seguimiento sanitario en la provincia

Jueves, 22 de enero de 2026

El ministro, Emilio Lanari, se refirió al contexto epidemiológico del COVID-19, e indicó que la provincia mantiene un bajo nivel de casos activos, con registros aislados y bajo control sanitario. Según precisó, actualmente se reporta un solo caso positivo, mientras que los demás casos fueron controlados oportunamente.

En declaraciones a medios, Lanari explicó que el sistema sanitario está preparado para realizar diagnósticos iniciales, detectar casos de manera temprana y luego avanzar con la identificación anual y los controles de rutina mensuales, lo que permite un seguimiento adecuado de cada paciente.



“El objetivo es detectar primero, tener en cuenta cada situación y después continuar con los controles correspondientes. Los estudios están preparados y el sistema está organizado para responder”, señaló el funcionario.



Lanari subrayó además el rol fundamental de la comunidad y la necesidad de sostener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos y el cuidado personal, especialmente en los sectores más vulnerables.



“La participación de la comunidad es clave. Las acciones de prevención siguen siendo necesarias y deben mantenerse vigentes”, afirmó.



Finalmente, el ministro destacó el trabajo conjunto del personal de salud y las fuerzas que actúan dentro de la provincia, al tiempo que reconoció que, si bien la situación está controlada, el contexto sanitario sigue siendo motivo de atención y ocupación permanente por parte del Gobierno provincial.



R: Gladis Lencina