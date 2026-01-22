El chamamé y su impacto positivo en la ocupación hotelera

Jueves, 22 de enero de 2026

El ministro de Turismo de la provincia, Juan E. Poccard, aseguró que los niveles de ocupación turística en Corrientes son mejores de lo que reflejan los indicadores tradicionales. Incluye alojamientos no convencionales, como casas, departamentos.

“Generalmente se mide la ocupación solo a través de los alojamientos tradicionales, pero nosotros hicimos un análisis más amplio y contemplamos también los no tradicionales. Los números no son abrumadores, pero sí son mejores de los que por ahí se publican”, explicó el funcionario. En ese sentido, señaló que existen varios centenares de viviendas y departamentos temporarios alquilados, especialmente durante las semanas vinculadas a grandes eventos.



Braillard Poccard reconoció que la primera quincena de enero suele ser la más compleja para el turismo provincial, pero destacó que el Ministerio ya trabaja intensamente en el diseño de estrategias para revertir esos indicadores de cara a la próxima temporada. “Estamos poniendo a fondo a trabajar la imaginación para mejorar los números”, afirmó.



Uno de los principales motores de este movimiento turístico fue la Fiesta Nacional del Chamamé, que generó ocupación plena de departamentos temporarios durante las diez noches del evento. “El Chamamé potenció totalmente la llegada de visitantes. Los números muestran que cada noche fue mejor que la anterior, con llenos totales en el anfiteatro Cocomarola”, subrayó.



El ministro también valoró el trabajo articulado con el Instituto de Cultura de Corrientes, encabezado por su presidenta, y el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés, destacando las medidas innovadoras implementadas en esta edición de la fiesta, tanto en lo artístico como en lo técnico.



En cuanto a los desafíos del sector, Braillard Poccard indicó que existen oportunidades claras para la incorporación de nuevos servicios turísticos, especialmente en alojamiento, transporte y calidad de atención. En ese marco, anunció que a partir de mediados de febrero se lanzarán capacitaciones segmentadas para los municipios, teniendo en cuenta las realidades de destinos consolidados y emergentes.



“El turista que llegue a Corrientes tiene que irse con la sensación de que fue muy bien atendido, para que el boca a boca funcione y nos recomiende”, remarcó.



Asimismo, adelantó que el Ministerio trabaja en proyectos a mediano y largo plazo vinculados a la recuperación de la conectividad aérea y la mejora de rutas de acceso a los Esteros del Iberá, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura turística.



Finalmente, el funcionario se refirió al impacto de los carnavales, tanto en la capital como en el interior provincial, destacando su enorme valor económico y social. “El carnaval genera miles de puestos de trabajo directos y un derrame económico muy importante. Se viene una de las grandes fiestas de la provincia y estamos preparados”, afirmó.



En cuanto a las expectativas, Braillard Poccard se mostró optimista y sostuvo que se espera ocupación plena durante febrero, lo que permitirá evaluar indicadores y consolidar políticas para mejorar el desempeño turístico en la próxima temporada.



R. Gladis Lencina