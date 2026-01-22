Meza resaltó a los artistas del interior en el Chamamé e invitó a la Fiesta del Verano

Jueves, 22 de enero de 2026

El intendente de Caá Catí, Selmar Meza, dialogó con la Cadena de Radios y se refirió a la participación de los músicos del interior en la Fiesta Nacional del Chamamé, a la que definió como “una verdadera muestra de lo autóctono".

Confirmó las fechas del festival local y adelantó gestiones para posicionar a la localidad como Capital Nacional del Búfalo.



En ese marco, el jefe comunal destacó el valor cultural del evento nacional como lo es la Fiesta Nacional del Chamamé. Tambien manifestó confirmó la realización de la Fiesta Provincial del Verano, que tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero. “Es una propuesta que venimos ofreciendo año tras año, con una importante afluencia de público de la zona y de otras provincias”, señaló.





La grilla artística contará con la cumbia como ritmo destacado, con la presentación de Valen Vargas, además de un DJ de Buenos Aires, que ofrecerá un show de covers con cumbia romántica y chamamé, integrando distintos estilos musicales para todo público.





Por otra parte, Meza adelantó que el municipio trabaja en un proyecto para impulsar la declaración de Caá Catí como Capital Nacional del Búfalo. “Corrientes es la provincia que posee la mayor cantidad de cabezas de ganado bubalino del país y Caá Catí es la Capital Provincial de esta producción y de sus derivados de calidad”, explicó.





En ese sentido, remarcó el acompañamiento del Estado local al sector productivo: “Queremos que Caá Catí siga desarrollándose en este sentido. Hay emprendedores que procesan carne y leche de búfalo y buscamos afianzarlos y fortalecerlos”.



R: Gladis Lencina