Iniciaron un sumario administrativo por incidente en Hogar de Ancianos

Miércoles, 21 de enero de 2026

El hecho involucró a un adulto mayor con trastorno neurológico que fue hallado en un patio interno tras un cambio de guardia. El intendente de Empedrado aclaró que el hombre recibió atención inmediata y se encuentra en buen estado de salud.

El intendente de Empedrado, Fernando Echeverría, dialogó con el móvil de Cadena de Radios e informó que se inició un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades tras un incidente ocurrido en la noche, cuando un adulto mayor fue encontrado fuera de su habitación, en un patio interno del Hogar de Ancianos de esa comunidad.



Según explicó, el hecho se produjo alrededor de las 22 horas, en el marco de un cambio de guardia. El adulto mayor, que presenta un trastorno neurológico, se levantó de su cama y se dirigió hacia el patio interno del hogar. Al realizar el protocolo de control habitual, el personal advirtió su ausencia y dio aviso inmediato a la directora del asilo y a la jefa de enfermería.



El hombre fue hallado en el patio interno, donde había sufrido una caída. De manera inmediata recibió asistencia médica y de enfermería, constatándose que se encontraba en buen estado de salud, sin fracturas ni lesiones visibles.



El Jefe Comunal remarcó que el episodio amerita una profunda autocrítica y que el objetivo del sumario es esclarecer lo ocurrido y reforzar los cuidados y protocolos de seguridad. Asimismo, se cuestionó la difusión de imágenes del adulto mayor, señalando que la prioridad ante una situación de este tipo debe ser siempre la atención de la persona, y no la exposición pública, la cual podría vulnerar derechos y dignidad.



Finalmente, Echeverría se lamentó que el establecimiento haya sido noticia por este hecho y destacaron el trabajo cotidiano que se realiza con los residentes, incluyendo terapia cognitiva, actividades de lectura y escritura, y educación física, orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.



R: Gladis Lencina

