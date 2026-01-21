Valdés reafirmó una política de acceso federal y apoyo al Chamamé

Miércoles, 21 de enero de 2026

Juan Pablo Valdés, realizó un balance positivo del desarrollo del festival y dejó definiciones clave sobre el rumbo de la política cultural provincial, centrada en el acceso popular, el fortalecimiento de los artistas emergentes culturales.

El mandatario destacó que la organización de esta edición implicó un enorme desafío institucional, dado que tanto él como la directora de Cultura, Lourdes Sánchez, asumieron sus funciones pocos días antes del inicio del evento. “Teníamos la fiesta encima y había que armarla en plena transición de gestión, con variables climáticas y presupuestarias”, reconoció.



Uno de los ejes centrales de la política cultural del gobierno provincial, remarcados durante la entrevista, fue la decisión de mantener el valor de las entradas, trabajando con el mismo presupuesto del año anterior. Según Valdés, esta medida respondió a una convicción clara: “Lo que buscamos es que cada vez más gente sienta el chamamé, que tenga la oportunidad de venir, de encontrarse con artistas nuevos y de apropiarse de esta música que es identidad, emoción e historia personal”.



Durante la charla, también se puso en valor una serie de cambios en la dinámica del festival que apuntaron a mejorar la experiencia del público y, especialmente, la situación de los artistas.



En ese sentido, Mario, músico del grupo Gente de Ley y uno de los entrevistadores junto a Facundo Rojas, señaló como un acierto el ingreso a menor precio en las primeras horas de la noche y la reorganización del espacio frente al escenario. “Antes, los primeros artistas tocaban con muy poco público y los últimos también, porque la gente llegaba tarde y se iba muy tarde. Hoy, tanto el primer como el último artista tocaron con mucho público. Eso es dignidad para el artista”, expresó. Otro de los cambios destacados fue la eliminación de filas de sillas en los sectores delanteros para dar lugar al baile.



Al respecto, el gobernador sostuvo que el chamamé “es una música profundamente pasional” y que el baile forma parte esencial de su expresión. “Que la gente pueda pararse, bailar, sentarse y volver a bailar hace que la fiesta sea más auténtica y más viva”, afirmó, anticipando que esta modalidad probablemente se consolide como una costumbre en futuras ediciones.



Consultado sobre la conformación de la grilla artística, Valdés explicó que, si bien realizó algunas sugerencias, las decisiones se tomaron de manera colectiva con el equipo organizador, apostando a la diversidad y a la inclusión de artistas emergentes. “Hay muchos jóvenes con enorme talento que merecen oportunidades. Tomar decisiones siempre implica tensiones, pero cuando se hace desde la buena fe y con una mirada de crecimiento, es el camino correcto”, sostuvo.



En relación con otros festivales del interior provincial, el gobernador confirmó el acompañamiento del Estado a eventos como el Festival del Chamamé de Mburucuyá y remarcó que estas celebraciones “trascienden a cualquier gestión”. “El chamamé tiene que seguir brillando, en su forma más auténtica y tradicional, y seguir consolidándose como un motor cultural y económico para Corrientes”, señaló.



Finalmente, ante el pedido de periodistas y referentes chamameceros de una política de apoyo integral durante todo el año, Valdés adelantó que se analiza la implementación de programas culturales federales, inspirados en experiencias como Kuña Porá, desarrollada en Ituzaingó. “No se trata de replicar una Fiesta Nacional en cada localidad, sino de generar espacios donde los artistas locales puedan mostrarse, trabajar y crecer. En tiempos de tanta tecnología y virtualidad, invertir en cultura es una decisión estratégica”, concluyó.