"La Fiesta del Chamamé es un motor de desarrollo económico"

Lunes, 19 de enero de 2026

En la tercera luna chamamecera, con gran marco de público en el anfiteatro Cocomarola, el gobernador Juan Pablo Valdés resaltó este domingo el cúmulo de oportunidades que brinda la 35° Fiesta Nacional del Chamamé para el desarrollo económico local.



A su vez, invitó a los turistas a conocer "nuestra manera de ser" a través de este evento popular y los carnavales que se extienden a lo largo y ancho de la provincia.



Ante la prensa, expresó estar "contento de poder acompañar al chamamé en una nueva noche de su Fiesta". A su vez, contó que viene de recorrer el interior, "donde en tantos puntos comenzó este sábado el carnaval, como en Ituzaingó", donde estuvo presente el primer mandatario, a lo que agregó que esto le produce felicidad, porque "el motor económico del turismo está en marcha y está generando muchos puestos de trabajo y oportunidades para los correntinos".



El gobernador sostuvo que "somos una de las pocas provincias que tiene la oportunidad de generar turismo en diferentes lugares a través de nuestra cultura, como pasó este sábado donde cerca de 8 o 9 localidades vivieron la primera noche de carnaval". Destacó en este sentido, que "dentro de muy poco vamos a poder disfrutar de la Fiesta del Auténtico Chamamé Tradicional de Mburucuyá, con la posibilidad de generar ingresos a través del turismo".



Aseguró que "Corrientes no tiene nada que envidiar a otros lugares del país" e instó a que "debemos seguir trabajando en hacer conocer lo que tenemos, esta magia de poder tener chamamé, artistas, nuestro baile, nuestra manera de ser, nuestro carnaval".



Por su parte, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, contó que se encuentra "acompañando al gobernador en estas primeras noches del Chamamé" e insistió que "en los últimos tiempos los eventos festivos, como claramente es este con sus 10 noches, son una gran herramienta de desarrollo económico porque vemos como a través de nuestras fiestas, nuestra vida comercial y económica se activa".