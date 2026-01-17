Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino

Sábado, 17 de enero de 2026

El presidente le pidió al popular artista esa canción, y el músico lo invitó a subir al escenario del anfiteatro José Hernández. Allí, juntos entonaron el hit folclórico.

Un momento inesperado, llamativo y con ribetes históricos se vivió en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María cuando el presidente Javier Milei compartió escenario con el Chaqueño Palavecino y cantaron a dúo el clásico folclórico "Amor Salvaje".



El propio mandatario le pidió por micrófono al popular artista interpretar esa canción, argumentando que siente "amor salvaje" por Córdoba. Palavecino aceptó la propuesta e invitó a Milei a subir al escenario del anfiteatro José Hernández, donde ambos entonaron el tema ante el aplauso del público.



La escena se dio en el marco de una noche de gran convocatoria, con entradas agotadas, y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, que reúne cada año a miles de personas y a las principales figuras del folclore argentino.



El gesto reforzó el clima festivo de la velada y sumó una postal singular a la historia del tradicional evento jesusmariense.

