Operativo sanitario para garantizar un Chamamé seguro

Jueves, 15 de enero de 2026

Se implementarán dispositivos de atención epidemiológica y sanitaria orientados tanto a la prevención como a la asistencia de situaciones preexistentes, reforzando la presencia del sistema de salud en el lugar.







De cara a la inminente realización de la Fiesta Nacional del Chamamé, la Subsecretaría de Gestión Sanitaria a cargo de Silvina Vega Bajo, participó de una jornada de coordinación en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola, con el objetivo de proyectar y ajustar las acciones sanitarias que se implementarán durante el desarrollo del evento.



La actividad contó con la participación del equipo de Epidemiología, encabezado por su directora, Angelina Bobadilla, y se llevó adelante de manera articulada con el Instituto de Cultura de Corrientes. En ese marco, los equipos sanitarios fueron recibidos por los arquitectos María Marta Viscaíno y Francisco Benítez, integrantes del organismo cultural, quienes acompañaron una recorrida técnica por el predio.



Durante la visita se evaluaron los distintos espacios del anfiteatro y se avanzó en la planificación de las tareas a desarrollar, con el fin de garantizar una respuesta adecuada ante la alta concurrencia de público que caracteriza a la principal celebración chamamecera del país.



Según lo previsto, se implementarán dispositivos de atención epidemiológica y sanitaria orientados tanto a la prevención como a la asistencia de situaciones preexistentes, reforzando la presencia del sistema de salud en el lugar. De esta manera, las autoridades buscan asegurar condiciones óptimas de cuidado y respuesta ante eventuales emergencias, reafirmando el compromiso de trabajar de forma coordinada para que la Fiesta Nacional del Chamamé se desarrolle en un marco de seguridad y bienestar para artistas, trabajadores y público en general.



Stand de vacunación



Además, desde la Subsecretaría de Gestión Sanitaria agregaron que se tendrá un stand de vacunación y desde este jueves 15 de enero se hará fumigación del predio. Silvina Vega Bajo destacó la importancia del trabajo interinstitucional para eventos de gran magnitud, subrayando que la planificación anticipada permite optimizar recursos, fortalecer la prevención y garantizar una cobertura sanitaria eficiente. En ese sentido, remarcaron que el operativo se irá ajustando en función de las necesidades que surjan durante cada jornada del festival, con el objetivo de brindar una atención oportuna y de calidad a todos los asistentes.