El ministro Irigoyen recorrió en el CPC Paloma de la Paz

Jueves, 15 de enero de 2026

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen estuvo recorriendo el Centro de Promoción Comunitaria Paloma de la Paz, en el barrio Ongay, con el fin de interiorizarse de las actividades que allí realizan y que tienen un impacto en la comunidad.





Cerrando una intensa jornada de trabajo, Irigoyen recorrió las áreas de talleres, recreación, deportes, apoyo escolar, de prevención y contención sobre consumos problemáticos, que son algunas de las tantas temáticas que aborda el equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.



Cabe mencionar que desde el primer día de gestión, se reafirma la impronta del gobernador Juan Pablo Valdés de estar presentes, acompañar, asistir y tener una mirada integral por cada correntino.