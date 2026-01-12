Amplían la asistencia social a familias afectadas por destrozos de un temporal

Lunes, 12 de enero de 2026

Tras las lluvias intensas, Desarrollo Social de Corrientes asistió a hogares damnificados. Estiman que unas 45 familias requerirán ayuda en los próximos días.



El fuerte temporal que afectó a la localidad correntina de Mburucuyá durante los primeros días de enero llevó al Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes a desplegar operativos de relevamiento y asistencia directa en los hogares damnificados, con una primera estimación de al menos 45 familias que necesitarán apoyo sostenido.



Las lluvias intensas, registradas en distintos puntos del interior provincial, provocaron anegamientos, dificultades de acceso y daños materiales en viviendas, especialmente en zonas rurales. En Mburucuyá, el impacto se vio agravado por el estado de los caminos, que impidió durante varias horas el ingreso de equipos de asistencia a algunos parajes. El operativo se inscribe en una serie de intervenciones que la provincia viene realizando frente a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en la región.



Bajo las directivas del gobernador Juan Pablo Valdés y del ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, equipos de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas recorrieron domicilios afectados y entregaron módulos alimentarios, colchones y otros insumos básicos. En una primera etapa se logró asistir a 15 familias inmediatamente después del trabajo en terreno. Las autoridades provinciales señalaron que el número de damnificados podría incrementarse a medida que se restablezca el acceso a áreas rurales aún aisladas, donde se presume que hay viviendas con daños parciales o totales.



Las tareas de relevamiento continuarán en los próximos días, condicionadas por la mejora de las condiciones climáticas y viales. El objetivo oficial es ampliar la cobertura de la asistencia y garantizar un acompañamiento integral a las familias afectadas, en coordinación con Defensa Civil, bomberos y organismos locales. En ese marco, no se descarta la implementación de nuevas medidas de apoyo si el impacto del temporal resulta mayor al estimado inicialmente, mientras la provincia evalúa los efectos acumulados de las lluvias en la infraestructura y la situación social de la zona.



