Principio de incendio en el predio del Gaucho Gil en Mercedes

Lunes, 12 de enero de 2026

El hecho ocurrió ayer en el santuario recientemente inaugurado. Velas encendidas generaron fuego y obligaron a la intervención de bomberos voluntarios en Mercedes.



Un principio de incendio se registró ayer en el predio del Gaucho Gil, en la ciudad correntina de Mercedes, a partir de la acumulación de velas encendidas por promeseros y visitantes. La rápida intervención de los bomberos voluntarios permitió controlar la situación y evitar daños mayores en un espacio de alta concurrencia religiosa.



El santuario del Gaucho Gil en Mercedes había sido recientemente habilitado y comenzó a recibir un flujo constante de fieles que mantienen viva una práctica central del culto popular: el encendido de velas como ofrenda. La concentración de cera derretida y fuego abierto, sin dispositivos de contención suficientes, generó una prolongación de las llamas que se propagaron sobre el área destinada a las promesas.



El episodio se inscribe en una problemática recurrente en santuarios populares del litoral argentino, donde la masividad de las expresiones de fe convive con riesgos asociados al uso intensivo de fuego en espacios abiertos o semicerrados.



El incidente provocó alarma entre los visitantes presentes y obligó a activar los protocolos de emergencia. No se registraron personas heridas ni daños estructurales, pero el hecho puso en evidencia la vulnerabilidad del predio ante situaciones de este tipo. Para los promeseros y para la comunidad local, el episodio reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar medidas de prevención en un lugar que concentra gran afluencia, especialmente los fines de semana y fechas religiosas.



Desde el ámbito operativo, la respuesta inmediata del cuartel de bomberos voluntarios de Mercedes fue clave para contener el fuego en sus primeros minutos y evitar un escenario de mayor gravedad.



Tras el episodio, se espera que las autoridades locales y los administradores del santuario evalúen ajustes en la organización del espacio, como sectores específicos y controlados para velas, mayor señalización preventiva y presencia permanente de personal capacitado. La experiencia también podría derivar en recomendaciones formales para otros santuarios de la provincia que enfrentan condiciones similares, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo religioso en Corrientes.