Nenes de 13 y 14 años serían quienes casi matan a comandante

Lunes, 12 de enero de 2026

Los menores jugaban con un arma "tumbera". El sábado 3 de enero dispararon contra la camioneta del oficial de Gendarmería Nacional mientras viajaba junto a su familia.





Dos nenes de 13 y 14 años serían quienes efectuaron el disparo de un arma de fuego contra la camioneta de un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), cuando viajaba junto a su familia en la ciudad de Paso de los Libres.



La agresión que generó conmoción y hasta se tejió la hipótesis de algún atentado, en particular, sucedió poco después del mediodía del sábado 3 de enero, en la avenida Jorge Newbery.



De milagro, el proyectil no impactó en la humanidad de Miguel Morínigo, como tampoco en su esposa y dos hijos que lo acompañaban.



Ayer, según información conocida por época, el caso tuvo un gran avance a partir del resultado de dos allanamientos devenidos de una intensa investigación a lo largo de la semana pasada.



Efectivos de la comisaría Segunda allanaron viviendas del barrio Las Flores, después de reunir una serie de evidencias y testimonios.



Los detectives supieron que aquel día dos niños tenían un arma de fuego, la cual habrían exhibido a otros menores en la zona donde luego ocurrió el disparo a la pick up Citröen Berlingo.



El procedimiento en simultáneo en los domicilios de los menores contó con la colaboración de comisarías Primera y Tercera, además del Grupo Táctico Operacional y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada.



En una de las casas encontraron el arma de fuego, denominada como "tumbera", confeccionada con caños galvanizados. El aparato efectuaría los disparos con un dispositivo de "resorte".



Los chicos son vecinos, a quienes demoraron en compañía de sus progenitores.



El disparo contra el vehículo del comandante Morínigo se produjo cuando cruzaba las vías del ferrocarril. El proyectil atravesó las dos ventanillas delanteras y de milagro nadie salió herido. La detonación fue realizada desde un descampado.



Tras el episodio, el oficial y sus familiares, quienes viajaban hacia Entre Ríos, frenaron en una estación de servicios para llamar a la Policía.