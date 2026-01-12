Taste Atlas ubicó a dos clásicos argentinos entre los mejores postres del mundo

Lunes, 12 de enero de 2026

Un ranking internacional con casi 100 mil valoraciones destacó al dulce de leche y los alfajores y ordenó los diez postres más reconocidos a nivel global.



La publicación gastronómica internacional Taste Atlas difundió un ranking de los 100 mejores postres del mundo, elaborado a partir de 97.422 valoraciones de usuarios y especialistas, en el que se destacan preparaciones tradicionales de Europa, Medio Oriente y América Latina, con presencia relevante de clásicos de Argentina y Uruguay como el dulce de leche y los alfajores.



El relevamiento se inscribe en una tendencia sostenida de Taste Atlas de mapear la cocina tradicional global a partir de recetas con fuerte anclaje territorial y transmisión histórica. En el caso de la repostería, el ranking refleja la diversidad de técnicas, ingredientes y tradiciones que forman parte del patrimonio culinario de distintos países, desde preparaciones con siglos de antigüedad, como el pão de Ló portugués, hasta recetas de consumo cotidiano en América Latina. La lista se construye a partir de votaciones abiertas, ponderadas para priorizar productos representativos de su región de origen.



El primer puesto fue para el Antakya künefesi de Turquía, seguido por el helado de crema coagulada del Reino Unido y el gelato al pistacchio de Italia. La presencia de Turquía con cuatro postres en el top ten refuerza el posicionamiento internacional de su repostería tradicional. Para Argentina y Uruguay, la inclusión del dulce de leche en el puesto 27 y de los alfajores en el 62 consolida su visibilidad global como productos identitarios, con impacto directo en el turismo gastronómico, la exportación de alimentos y la proyección cultural de la región.



Según analistas del sector gastronómico, este tipo de rankings tiende a influir en las preferencias de viajeros y consumidores, impulsando la demanda de productos con denominación de origen y recetas tradicionales. En ese marco, la mayor exposición internacional podría fortalecer estrategias de promoción turística y comercial, al tiempo que reabre el debate sobre la preservación de recetas auténticas frente a versiones industrializadas destinadas al mercado global.