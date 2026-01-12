Chamamé tras las rejas: Los GuepáChé emocionaron en el Penal 4

Lunes, 12 de enero de 2026

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé desembarcó ayer en la Granja Yatay con música alegre, baile y participación espontánea de internos. Iván Gómez y Gonzalo Maciel, parte del conjunto, destacaron los momentos emotivos.





En el marco de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, que abrió sus puertas con propuestas inclusivas, el programa "Chamamé con todos" llegó en la mañana de ayer a la Unidad Penal 4 "Granja Yatay". El grupo Los Guepá Ché protagonizó una presentación que fusionó música, danza y sentimiento genuino compartida con internos, personal penitenciario y familiares en día de visitas. Anoche, al cierre de esta edición, se realizaba la "Serenata frente al río" en Terrazas del Paraná.



Desde 2004, la propuesta inclusiva "Chamamé con todos", impulsada desde la organización de la fiesta, extiende el espíritu festivo del género litoraleño más allá del Anfiteatro Cocomarola.



Los Guepá Ché, formados por Iván Gómez en acordeón y Gonzalo Maciel en guitarra y voz, desplegaron un repertorio vibrante que incluyó clásicos como "El Gato Moro", "El Petizo Maceta" y "Laguna Totora". El dúo sumó temas propios como "Reflejado en tus ojos" y "Caminos distintos", además de un balseado especial para resaltar la destreza de los bailarines. La pareja nacional del Chamamé 2026, integrada por Emma Biotti Meza y Bautista Monzón, iluminó la escena con su gracia y precisión, acompañados por Carlos Bustos —Embajador Cultural de la Ciudad de Corrientes— y la bailarina Luz Maidana.



"Fue una experiencia única", expresó Gómez. El momento cumbre llegó con la irrupción espontánea de un interno que compartió el escenario para entonar "Puerto Tirol" y "Así se baila el chamamé", generando una comunión emotiva que trascendió las barreras del encierro. El acordeonista, conmovido, comentó a este medio: "Nos fue muy bien. Compartimos el sentimiento que nos une al chamamé. Tuvimos momentos emotivos, cuando un interno compartió el escenario con nosotros y cantó esos temas". Gómez resaltó la calidez del ambiente: "Nos sentimos muy a gusto por la presencia del personal penitenciario, los internos y también había familiares porque era día de visitas; así que se armó un lindo ambiente".



Emoción en contexto de encierro

Gonzalo Maciel y Gómez coincidieron en valorar la iniciativa como un puente cultural hacia sectores postergados. "Fue emocionante poder llevar lo que hacemos todo el año y mostrar nuestro arte a esta parte de la sociedad y que de alguna manera puedan vivir también la Fiesta del Chamamé", dijo Gómez. Esta propuesta forma parte de las acciones de la Fiesta Nacional, que bajo el lema "Chamamé, Refugio de Nuestra Identidad" busca abarcar a toda la comunidad correntina, democratizando el acceso a la tradición litoraleña.



El chamamé se erige una vez más como refugio emocional y espacio de encuentro, fomentando la expresión y el sapukái colectivo, recordando que la fiesta trasciende.