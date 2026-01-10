El Comando de Emergencias despliega asistencia en Mburucuyá Sábado, 10 de enero de 2026 Ráfagas y granizo afectaron zonas urbanas y rurales de Mburucuyá. Provincia y Municipio coordinan ayuda, relevamientos y operativos sanitarios.

El Comando Operativo de Emergencias de Corrientes (COE) desplegó un operativo integral en la localidad de Mburucuyá, luego de un fuerte temporal registrado durante la madrugada que provocó caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y voladuras de techos, afectando tanto a áreas urbanas como rurales y obligando a una rápida intervención provincial.



El fenómeno se inscribe en una serie de tormentas intensas que atraviesan a la provincia durante el verano, con eventos caracterizados por ráfagas fuertes, granizo y lluvias concentradas. En localidades del interior como Mburucuyá, donde conviven infraestructura urbana y zonas productivas rurales, este tipo de episodios suele generar impactos simultáneos en viviendas, caminos y servicios esenciales, lo que activa mecanismos de coordinación interinstitucional ante emergencias.



Según informó el director del COE, Bruno Lovinson, el operativo incluye el trabajo de maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad para despejar calles y caminos, mientras equipos del Ministerio de Salud Pública refuerzan la atención sanitaria. A su vez, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saladas, Santa Rosa y Concepción se trasladaron a la zona para apoyar las tareas de emergencia. En paralelo, personal municipal y de Defensa Civil avanza con el retiro de árboles caídos y la evaluación de daños en el tendido eléctrico, con el objetivo de restablecer servicios y garantizar condiciones de seguridad.



Las autoridades continúan con un relevamiento oficial de personas evacuadas y de daños materiales totales para definir la asistencia a las familias damnificadas. Mientras se mantiene el monitoreo permanente de la situación, se recomendó a la población circular solo si es estrictamente necesario debido a la presencia de cables caídos y estructuras inestables. La evolución climática y el resultado de las evaluaciones técnicas determinarán los próximos pasos del operativo en los días siguientes.







