Inicia las bailantas en áreas públicas e institución cerrada

Sábado, 10 de enero de 2026

La Provincia de Corrientes comenzó a desplegar desde este fin de semana la agenda previa de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial, con una programación que se extenderá hasta el 25 de enero de 2026.

La Provincia de Corrientes comenzó a desplegar desde este fin de semana la agenda previa de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial, con una programación que se extenderá desde hoy al 25 de enero de 2026 e incluirá retretas, peñas, bailantas y actividades culturales en espacios públicos, hospitales, geriátricos y contextos de encierro, tanto en la capital como en el interior.



El inicio anticipado de actividades responde a una estrategia sostenida del Instituto de Cultura para ampliar el alcance territorial y social del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En ediciones anteriores, la política cultural provincial avanzó en propuestas descentralizadas que buscan integrar música, danza, gastronomía y producción artística local, fortaleciendo el vínculo entre la fiesta y la comunidad más allá del escenario principal.



La iniciativa “Chamamé con Todos” llevará música en vivo y ballets a unidades penitenciarias, hospitales y hogares de adultos mayores, con la participación de conjuntos y artistas reconocidos del género. A esto se suman actividades de alto impacto urbano, como la Serenata frente al río, el Desfile de Fuelles y las bailantas tradicionales de Puente Pexoa, San Cosme y la Pista San Jorge, que movilizan público local y visitantes. La programación incluye además el 1º Encuentro del Libro y el Chamamé, del 21 al 23 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, donde la literatura dialogará con la música chamamecera a través de presentaciones y charlas.



Programación



Sábado 10 de enero



La Unidad | Av. 3 de Abril 57



20 hs. Retreta Chamamecera: Banda del Servicio Penitenciario y Banda de la Policía de la Provincia + Ballet Oficial de la FNCH



Domingo 11 de enero



10 hs. "Chamamé con Todos" | Unidad Nº 4 Granja Yatay: Los Guepa Che



Costanera Sur y General Paz



20 hs. Serenata Frente al Río: José Álvarez Grupo | Voces Che Rajy



Lunes 12 de enero



17 hs. "Chamamé con Todos" en Hogar de Ancianos "Juana Costa de Chapo" Coquimarola y su conjunto



Martes 13 de enero



18 hs. "Chamamé con Todos" en Instituto de Cardiología: Bocha Sheridan + Avío del Alma



Miércoles 14 de enero



10 hs. "Chamamé con Todos" en Geriátrico Nuevo Horizonte: Pablo Delvalle



Jueves 15 de enero



10 hs. "Chamamé con Todos" en Hospital Pediátrico Juan Pablo II: Pablo Delvalle



Plaza Vera a Plaza Cabral



20 hs. Desfile de Fuelles



Viernes 16 de enero



Bienvenida a turistas en Aeropuerto y Terminal de Ómnibus de la ciudad.



10 hs. "Chamamé con Todos" en Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís



Ruta 12 KM 1026



De 21 a 06 hs: Bailanta Pista San Jorge



Sábado 17 de enero



Ruta 12 KM 1026



21 a 06 hs: Bailanta Pista San Jorge



Bailanta San Cosme



Miércoles 21 de enero



17 a 20 hs: 1º Encuentro del Libro y Chamamé



(4to piso del MACC) | San Juan esquina 9 de Julio



Jueves 22 de enero



17 a 20 hs: 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)| San Juan esquina 9 de Julio



Viernes 23 de enero



17 a 20 hs: 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)| | San Juan esquina 9 de Julio



Ruta 12 KM 1026



21 a 06 hs: Bailanta Pista San Jorge



Sábado 24 de enero



Bailanta Puente Pexoa Riachuelo



Bailanta San Cosme



Domingo 25 de enero



Bailanta Puente Pexoa Riachuelo



Ruta 12 KM 1026



15 a 00 hs: Bailanta Pista San Jorge



Peñas oficiales



Del 16 al 25 de enero



3 am. Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765



22, 23, 24 y 25 de enero



21 hs. Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín



Con actividades confirmadas hasta el 25 de enero y la bienvenida formal a turistas en el aeropuerto y la terminal de ómnibus el viernes 16, el calendario marca un crecimiento progresivo de la celebración rumbo a los eventos centrales de la edición 2026. El desarrollo de esta agenda permitirá evaluar el impacto cultural y turístico del modelo descentralizado, clave para sostener la proyección nacional e internacional de la Fiesta Nacional del Chamamé.