Rusia admite el uso de un misil hipersónico en Ucrania

Sábado, 10 de enero de 2026

Moscú informó que empleó el sistema Oreshnik tras un supuesto ataque a una residencia de Putin; Kiev reportó una ofensiva masiva con misiles y drones.



Rusia confirmó que lanzó un ataque contra Ucrania utilizando el misil hipersónico Oreshnik, en el marco de una ofensiva nocturna que incluyó decenas de misiles y drones, y que Moscú presentó como respuesta a un presunto ataque previo contra una residencia del presidente Vladimir Putin, un hecho que vuelve a tensar las negociaciones para un alto el fuego.



El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas armadas atacaron “objetivos estratégicos” ucranianos mediante misiles hipersónicos con capacidad nuclear, aunque no precisó los blancos alcanzados. Según las autoridades rusas, la ofensiva fue una represalia por un ataque ocurrido entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, cuando Ucrania habría lanzado 91 drones contra una residencia estatal de Putin en Valday, en la región de Nóvgorod.



Desde Kiev, en tanto, las autoridades señalaron que durante la madrugada Rusia disparó 36 misiles y 242 drones contra distintos puntos del país, provocando incendios en edificios residenciales de la capital y dejando al menos cuatro muertos en Kiev.



El canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó el presunto ataque contra la residencia presidencial como un “acto terrorista” y advirtió que Moscú revisará su posición en las negociaciones de paz. Aunque aseguró que Rusia no se retirará del diálogo con Estados Unidos, sostuvo que el Kremlin evaluará nuevos objetivos militares en Ucrania.



El uso confirmado del Oreshnik, un sistema incorporado oficialmente al arsenal ruso a fines de diciembre y con capacidad para portar ojivas nucleares, eleva el perfil estratégico del conflicto y genera preocupación entre los aliados occidentales de Kiev. La ofensiva refuerza la presión militar rusa en un momento en que el frente diplomático mostraba señales de reactivación.



El ataque se produce mientras continúan los contactos indirectos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par ucraniano, Volodímir Zelensky, y afirmó que ambas partes están “más cerca que nunca” de un entendimiento.



Sin embargo, la confirmación del uso de armamento hipersónico y la advertencia de Moscú sobre un endurecimiento de su postura introducen nuevos riesgos para el proceso negociador. En las próximas semanas, el curso del conflicto dependerá de si estas acciones derivan en una escalada adicional o en un replanteo de las conversaciones en busca de un alto el fuego verificable.



