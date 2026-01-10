Rusia, China e Irán despliegan poder naval en Sudáfrica

Sábado, 10 de enero de 2026

Buques de tres potencias no alineadas con Washington entrenan frente a Ciudad del Cabo. El ejercicio ocurre en medio de tensiones diplomáticas y protestas locales.



Rusia se incorporó ayer a ejercicios navales conjuntos con China e Irán en la principal base marítima de Sudáfrica, en Simon’s Town, una semana después de su inicio y en un contexto de fricción creciente entre Pretoria y Estados Unidos. Las maniobras, previstas para extenderse durante siete días frente a Ciudad del Cabo, se desarrollan bajo la órbita del bloque BRICS y reavivan el debate sobre el posicionamiento estratégico sudafricano en el actual escenario geopolítico.



El ejercicio multinacional, denominado “Will for Peace 2026” y liderado por China, incluye la participación de un destructor chino, una corbeta rusa y un buque iraní. Según informó el viceministro de Defensa sudafricano, Bantu Holomisa, otros países del BRICS ampliado —como India, Egipto y Arabia Saudita— participan únicamente como observadores. Las autoridades sudafricanas señalaron que la planificación comenzó en 2025 y que su postergación respondió a la coincidencia con la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo, descartando vínculos directos con la reciente operación militar estadounidense en Venezuela o con la incautación de un petrolero ruso por parte de Washington.



La realización de estas maniobras profundiza el distanciamiento entre Sudáfrica y Estados Unidos, cuyas relaciones se deterioraron en los últimos meses tras la imposición de aranceles del 30%, el retiro de asistencia financiera y la expulsión del embajador sudafricano por parte de la administración de Donald Trump. Washington ha cuestionado de forma explícita la cooperación militar de Pretoria con países sancionados, en especial Rusia e Irán. A nivel interno, el ejercicio generó protestas de ciudadanos ucranianos y críticas de la oposición, que advierte sobre el costo diplomático y económico de estrechar vínculos militares con actores en conflicto con Occidente.



Analistas en seguridad internacional estiman que la Casa Blanca podría utilizar estas maniobras como argumento para revisar nuevamente su relación bilateral con Sudáfrica, mientras el gobierno de Pretoria busca consolidar su papel dentro del BRICS como plataforma de cooperación Sur-Sur. En el corto plazo, no se prevén cambios en la agenda del ejercicio, aunque su impacto podría trasladarse al plano comercial y diplomático en los próximos meses, en un contexto de reconfiguración de alianzas globales.



