EE.UU usará 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela

Miércoles, 7 de enero de 2026

El petróleo sería vendido a precio de mercado y los fondos quedarían bajo control de Washington. El anuncio impacta en sanciones, energía y geopolítica regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela para la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que serían transportados a puertos estadounidenses, vendidos a precio de mercado y administrados por su gobierno. La decisión, comunicada a través de Truth Social, marca un giro relevante en la relación bilateral y tiene impacto inmediato sobre el mercado energético y el esquema de sanciones vigente.



El anuncio se produce en un escenario de fuertes restricciones para la industria petrolera venezolana, afectada por sanciones que limitaron su capacidad de exportación y saturaron los depósitos de PDVSA. En ese marco, Washington y Caracas mantuvieron conversaciones para redirigir cargamentos que originalmente tenían como destino Asia, en especial China. Hasta ahora, el flujo regular de crudo venezolano hacia Estados Unidos se encontraba habilitado casi exclusivamente a través de Chevron, bajo licencias especiales otorgadas por la administración estadounidense.



El acuerdo permitiría a Estados Unidos asegurar un volumen significativo de crudo pesado, clave para las refinerías del Golfo, mientras que Venezuela obtendría una vía para aliviar la acumulación de petróleo y evitar nuevos recortes de producción. Según lo informado, los ingresos de la operación quedarían bajo control directo del gobierno estadounidense y se destinarían a iniciativas que, de acuerdo con Trump, beneficiarían a ambos países. En el plano económico, la medida podría modificar flujos comerciales y reducir la dependencia de otros proveedores, además de influir en los precios y en las estrategias de empresas con presencia histórica en el país caribeño.En el corto plazo, se espera la implementación operativa del plan con participación del Departamento de Energía y la eventual ampliación de licencias para otras compañías internacionales. A mediano plazo, el esquema podría abrir una redefinición del régimen de sanciones y del rol de Venezuela en el mercado energético regional, así como debates en el Congreso estadounidense sobre el control y destino de los fondos obtenidos por la venta del crudo.