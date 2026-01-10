La Municipalidad refuerza desagües tras 85 mm de lluvia

El municipio activó operativos de limpieza y bombeo para evitar anegamientos. Las lluvias intensas continúan y afectan a barrios vulnerables.

La Municipalidad de Corrientes intensificó los trabajos de limpieza y desobstrucción de desagües luego de que cayeran 85 milímetros de lluvia ayer, en el marco de un alerta amarillo vigente por tormentas fuertes. Las tareas, coordinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia, buscan prevenir anegamientos en una ciudad expuesta a precipitaciones intensas en cortos períodos.



Las lluvias se producen tras un diciembre marcado por episodios similares, lo que llevó a la comuna a profundizar un plan preventivo de mantenimiento de canales, zanjeos y cursos de agua. En las últimas semanas se realizaron trabajos en los canales 4 y 5, Decavial y Santo Domingo, además del arroyo Pirayuí y barrios como Ponce y Sapucay, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y reducir riesgos ante tormentas severas.



Cuadrillas de Obras Públicas y Servicios Públicos retiraron residuos, hojas y plásticos de los desagües pluviales, y se instalaron bombas de desagote en los barrios San Ignacio y Sapucay Norte, zonas históricamente afectadas por acumulación de agua. Según datos municipales, la rápida evacuación del agua evitó evacuaciones y permitió mantener operativos servicios comunitarios, como comedores barriales. Las autoridades insistieron en que la acumulación de basura fuera de horario sigue siendo uno de los principales factores que agravan los anegamientos.



El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones inestables se extiendan hasta hoy por la mañana, con posibilidad de tormentas intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y caída de granizo. El municipio mantiene activos los canales de asistencia a través de la línea gratuita 147 y el MuniBot, mientras evalúa nuevas intervenciones preventivas si se sostienen las precipitaciones. La continuidad del plan dependerá de la evolución climática y del cumplimiento de las recomendaciones a la población.