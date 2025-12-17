La madre de Lian Flores rompió en llanto y renovó el pedido por su hijo

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Expresó su preocupación por la falta de avances concretos en la causa. Señaló que atraviesa un profundo estado de angustia desde la desaparición de su hijo."Saben todo en Ballesteros Sud, pero no quieren decir", afirmó.



A 297 días de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, sus padres reiteraron el pedido para que la búsqueda no se detenga.



A pocos días del primer aniversario de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, ocurrida en Ballesteros Sud, Córdoba, su mamá realizó un dramático pedido público para que la búsqueda continúe.



Plácida Soraide y Elías Flores brindaron una entrevista a Canal 12 de Córdoba desde el estudio del abogado Carlos Nayi, quien representa a la familia. Durante el diálogo, la madre del niño solicitó colaboración a quienes puedan aportar información y expresó su preocupación por la falta de avances concretos en la causa.



La madre de Lian señaló que atraviesa un profundo estado de angustia desde la desaparición de su hijo y que la situación afectó su salud: "Saben todo en Ballesteros Sud, pero no quieren decir", afirmó, para luego echarse a llorar repentinamente, en medio de tanto dolor.



Por su parte, Elías Flores sostuvo que la cercanía del aniversario del hecho intensifica el dolor de la familia y remarcó la importancia de no dejar de buscar al niño. Además, pidió que cualquier persona que tenga datos relevantes se comunique con la Justicia: "Queremos que Lian vuelva con nosotros", expresó.



En este contexto, reconoció que tiene sospechas sobre lo ocurrido, aunque aclaró que no puede formular acusaciones sin pruebas. También solicitó que el caso no sea olvidado.



Pedido para aumentar la recompensa por Lian Gael Flores Soraide



El abogado Carlos Nayi afirmó que durante la investigación se desplegaron todos los recursos disponibles y consideró que el proceso judicial fue exhaustivo. Sin embargo, planteó la posibilidad de solicitar al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un incremento de la recompensa, actualmente establecida en 20 millones de pesos, con el objetivo de obtener nueva información sobre el paradero de Lian.



Asimismo, informó que se pidió la realización de una progresión forense para difundir una imagen actualizada del niño, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición.