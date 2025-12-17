El chamamé en los hospitales, barrios y espacios públicos

El anfiteatro tendrá múltiples dispositivos territoriales: bailantas, enchamigadas, acciones culturales y actividades para llevar al chamamé a distintos espacios. Además, de los artistas renombrados del género habrá de otros ritmos, indicó Sánchez.



La presidente del Instituto de Cultura anunció que la Fiesta del Chamamé será del 16 al 25 de enero del 2026, la propuesta se extenderá más allá del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, con bailantas, enchamigadas, acciones culturales y actividades en distintos puntos de la ciudad y la provincia; sumando artistas consagrados del género, invitados de otros estilos y músicos surgidos de las instancias de prefiesta.



El lanzamiento oficial es un anticipo de la celebración, ya que contará con la participación de artesanos tradicionales y la degustación de gastronomía típica. El cierre del evento estará a cargo de música y danza, invitando a los presentes a vivir una pequeña muestra de la Fiesta que también es la 21.ª Fiesta del Chamamé del Mercosur y la 5.ª Celebración Mundial.



La presentacion oficial hoy coincidió con el 5º aniversario de la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.



Lourdes Sánchez, en su primera gran aparición oficial como titular del Instituto de Cultura, se mostró entusiasmada y comprometida con el desafío. Sánchez adelantó que la Fiesta no se limitará al Anfiteatro Cocomarola, sino que buscará una mayor integración comunitaria: "Queremos que el chamamé abrace a todos; vamos a llevar la fiesta a los hospitales, a los barrios y a los espacios públicos, para que nuestra cultura sea verdaderamente un refugio para cada correntino".