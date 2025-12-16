Confirman los intoxicadas con los quesos de La Serenísima

Hasta ahora La Serenísima anunció que retiró lo que pudo de la partida contaminada y mantiene paralizada la línea de producción donde se elaboraba el Cremón, pero no explicó si tiene más productos contaminados ni como se produjo el envenenamiento.



Las muestras son del 2 de septiembre pasado y fueron analizadas por el instituto Malbrán.



Seis personas se intoxicaron con los quesos contaminados de La Serenísima, según confirmaron análisis realizados por el Instituto Malbrán, que enfrenta un gravísimo caso de envenenamiento detectado por la Anmat al menos en una partida de la leinea de quesos Cremón.



Las personas tratadas en el Malbrán están fuera de peligro, pero se desconoce si hay mas casos ante el hermético silencio sobre las víctimas de los quesos contaminados, tanto por parte del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, como de la propia empresa.



La bacteria detectada en los quesos Cremón provoca la listeriosis, una enfermedad grave transmitida por alimentos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar abdominal. En los casos severos puede causar meningitis, septicemia o abortos espontáneos.



LPO pudo confirmar que seis personas sufrieron listeriosis por haber consumido el queso contaminado. Las muestras son del 2 de septiembre pasado y fueron analizadas en el prestigioso Instituto Malbrán. Las personas están fuera de peligro. LPO intentó comunicarse con Mastellone, pero no quisieron responder preguntas de manera telefónica.



Si bien el ANMAT detectó la bacteria en Cremón Doble Crema de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 3 de julio de 2025 y vencimiento 11 de septiembre de 2025, fuentes del sector informaron a LPO que también estuvo bajo investigación otra partida de la variante de queso port salut azul que Mastellone elabora bajo la marca La Serenísima.



La planta de donde salieron los quesos contaminados está ubicada en Trenque Lauquen, mientras que la planta principal de la compañía está en General Rodríguez.



La Serenísima es una marca compartida entre Mastellone Hermanos y Danone. La que está asociada al dulce de leche, los quesos y la leche tiene como dueño a Mastellone Hnos. Pertenece a los herederos de Pascual Mastellone y el fondo Dallpoint con 51% de las acciones. El 49% restante de La Serenísima está en manos Bagley, que pertenece Arcor y la multinacional francesa Danone desde 2016.



Danone se quedó desde fines de los "90 con la producción de la mayoría de postres y yogures de La Serenísima en su planta de Longchamps.



Ahora Danone busca comprar el resto de la compañía junto con Arcor. Más allá de que no tienen vínculo con Mastellone, en la multinacional francesa hay preocupación por la derivación del caso del queso contaminado. Danone y Mastellone no tienen una buena convivencia a nivel del managment y este caso agravó la desconfianza.



En abril de este año Arcor y Danone iniciaron un proceso de compra que Mastellone rechazó. El problema está en el precio que fijaron las compradoras para las acciones. Esa pelea aún no terminó.