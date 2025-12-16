Un hombre apareció muerto con una amoladora en función

Martes, 16 de diciembre de 2025

Un hombre fue encontrado sin vida en una casa ubicada en zona de la Atalaya de Santo Tomé a la vera de la ruta provincial 94. Según las primeras informaciones , el pasado viernes un vecino alertó a las autoridades que encontró el cuerpo sin vida y con una profunda herida en el cuello de esta persona llamada Manuel Ramon Aranda de 59 años de edad.





Lo que llamó la atención es que el occiso tenía una profunda herida en el cuello y yacía en el suelo una amoladora, herramienta que se utiliza para cortar, con manchas de sangre y conectada a la toma eléctrica, lo que determina que fue el elemento que terminó con su vida.



Ahora los investigadores tratan de determinar si se trató de un accidente, o hubo algo más.