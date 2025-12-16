Confirmaron contaminación en la cuenca del Río de la Plata con ibuprofeno y Viagra

Martes, 16 de diciembre de 2025

En tramos rurales se hallaron en promedio dos o tres compuestos, mientras que en áreas urbanizadas prácticamente todos los medicamentos buscados estaban presentes. Entre los fármacos dominantes se encuentran: Carbamazepina. Paracetamol e ibuprofeno.



El fenómeno se vincula con la urbanización de las cuencas y las deficiencias en los tratamientos de residuos cloacales.



Un estudio científico realizado por investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó la presencia de ibuprofeno, paracetamol y sildenafil (viagra) en tramos del Río de la Plata y sus afluentes.



El hallazgo está vinculado al avance de la urbanización cerca de las cuencas del río y a las deficiencias en los tratamientos de residuos cloacales. El trabajo fue publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry.



Para llegar a esta conclusión, investigadores del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente del CONICET analizaron muestras de diversos ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata. Los cursos de agua analizados incluyeron los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, así como también los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y Espinillo, cuyas cuencas abarcan zonas urbanas y rurales de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena.





Los resultados que revelaron una relación directa entre la densidad de población, la infraestructura cloacal y la cantidad y variedad de compuestos detectados en el agua.





La magnitud de los sitios de estudio, así como también la cantidad de sustancias analizadas permitieron entender de qué forma la presencia humana y la infraestructura disponible influyen en la calidad del agua superficial. El hallazgo pone en evidencia un problema emergente para el ambiente y los ecosistemas acuáticos.

Qué medicamentos se encontraron en el Río de la Plata





Entre los fármacos con mayor presencia en el agua se encontraron:



Carbamazepina: un antiepiléptico de uso común.

Paracetamol e ibuprofeno: analgésicos de uso común y masivo.

Atenolol: empleado en el tratamiento de la hipertensión y las arritmias.

Sildenafil: conocido por su nombre comercial, Viagra, y utilizado para disfunción eréctil.



A su vez, se determinó que, mientras que en las zonas rurales se encontraron dos o tres compuestos en promedio, en las áreas urbanizadas hallaron la presencia de todos los medicamentos.



El estudio reveló que el hallazgo de este tipo de sustancias no solo responde a un hábito de consumo, sino que también refleja patrones estacionales. En el caso del sildenafil, se encontraron mayores concentraciones durante la época de verano, mientras que medicamentos asociados a afecciones respiratorias estuvieron más presentes en el invierno.