Peatón murió atropellado por un conductor prófugo

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Ocurrió en el interior provincial. La víctima falleció tras ser trasladado al hospital. Un peatón murió luego de haber sido atropellado por un automóvil que tras el hecho se terminó dando la fuga, informó la Policía.





El siniestro ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 20, en el barrio Jardín de localidad correntina de Perugorría. La víctima fue identificada con el apellido Lencina. Según el parte policial, la víctima fue trasladada al hospital local tras ser atropellada. A pesar del esfuerzo de los médicos, lamentablemente se produjo su deceso.



Por el momento el automovilista involucrado en el choque no fue localizado. Por el caso tomó intervención la comisaría de Perugorría.

