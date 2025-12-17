"Invertir en chamamé es respetar nuestra historia"

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

El gobernador Juan Pablo Valdés expresó que esta edición de la fiesta lleva el lema de "refugio de nuestra identidad". Durante el lanzamiento, el mandatario provincial remarcó que "Hacer una inversión en chamamé es respetar nuestra historia".

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la presentación oficial de la 35º edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, junto a la presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez. Esta edición de la fiesta lleva el lema de "refugio de nuestra identidad". Durante el lanzamiento, el mandatario provincial remarcó que "Hacer una inversión en chamamé es respetar nuestra historia".



Y resaltó: "En este contexto de una economía compleja, vamos a hacer un esfuerzo haciendo una inversión para lograr estos 10 sapucay, estas 10 lunas", recalcó. "Hacer una inversión en chamamé es cuidar nuestra identidad, es respetar nuestra historia", añadió Valdés en la presentación oficial de la 35º Fiesta Nacional del Chamamé que se realizó esta tarde en Casa de Gobierno.



Durante el acto realizado en el patio de Casa de Gobierno, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó la importancia cultural, histórica y social del chamamé, al referirse a la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 16 al 25 de enero.



"El chamamé es nuestra forma de ser, nuestra manera de socializar, de hacer correr las penas, de pensar y de reflexionar", expresó el primer mandatario. "Siento que después de tantos años, nos toca en sostener lo que hemos logrado los correntinos y volver a decirles al mundo que nosotros, los correntinos, somos los custodios de este bien inmaterial de la humanidad".



