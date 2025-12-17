El chamamé patrimonio mundial tendrá 10 noches

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

El gobernador Juan Pablo Valdés y la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, encabezaron ayer un homenaje en el que se recordó el quinto aniversario de la declaración de la Unesco. El evento chamamecero se hará del 16 al 25 de enero.

El patio de la Casa de Gobierno se transformó en la tarde de ayer en escenario, y cada uno de los asistentes al acto aniversario de la declaración del chamamé por parte de la Unesco pudo vibrar con un anticipo de lo que promete ser la 35.ª Fiesta Nacional, 21.ª del Mercosur y 5.ª como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para el género que hace bailar, cantar y sentir a los correntinos.



Las parejas de baile –desde ballets de niños, parejas de adultos mayores y los nuevos elegidos como bailarines para representar a la pareja nacional del chamamé– colmaron de colorido y movimiento el entorno.



Tocó Tajý, para el disfrute de todos, y también Nino Ramírez cosecharon aplausos, sonrisas y sapucais antes de los discursos.



La nueva presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, con apenas 6 días en el cargo, reconoció el desafío de organizar "la máxima celebración del género en el mundo" en menos de un mes, y aseguró su compromiso de "dar todo" para estar a la altura del desafío y por la búsqueda de la excelencia.



Con los nuevos funcionarios del gabinete provincial, el intendente Claudio Polich, mandatarios comunales de varias localidades y el cónsul de Paraguay para Corrientes y Chaco entre los invitados, y un gran número de artistas que esperaban los anuncios, se confirmó que esta nueva edición de la Fiesta Nacional tendrá finalmente 10 noches, como en ediciones anteriores.





El chamamé no se gestiona como un hecho aislado, sino que se sostiene como patrimonio vivo, con responsabilidad y mirada a largo plazo"



LOURDES SÁNCHEZ

PRESIDENTA DEL INSTITUTO

DE CULTURA





"Es una fecha que condensa memoria, decisión y futuro", destacó Sánchez, en relación a la fecha del aniversario de la declaración de la Unesco, que calificó como "una evocación del compromiso sostenido del Gobierno de Corrientes, que proyectó al chamamé en ese camino de reconocimiento mundial".



Recordó así la jornada de la declaración en 2020, en plena pandemia y con restricciones de distanciamiento. "El mundo se paró, pero nuestra cultura avanzó", sostuvo.





Evocó también las caravanas celebratorias que recorrieron los barrios de la ciudad para festejar la declaración, manteniendo el distanciamiento, pero compartiendo la alegría. "Ese reconocimiento internacional no fue un punto de llegada, sino de inflexión", aseguró la funcionaria.



"Fortaleció el chamamé como política de Estado, consolidó marcos legales, profundizó acciones educativas", enumeró.



"Y reafirmó una certeza: el chamamé no se gestiona como un hecho aislado, sino que se sostiene como patrimonio vivo, con responsabilidad y mirada a largo plazo", enfatizó.



A la hora de anunciar la celebración de la Fiesta Nacional, con fecha estipulada para del 16 al 25 de enero, confirmó que "serán 10 sapucais", y describió que se proyecta "una fiesta que no reduce, que abraza la diversidad y profundiza la cultura viva", a la vez que prometió "10 noches inolvidables, con los artistas más destacados y los nuevos talentos, así como recibiendo artistas de nivel nacional e internacional que llegarán para honrar el género con respeto, su voz y sus instrumentos", anticipó.



Además, ratificó la propuesta de extender el chamamé durante el mes de enero en diversas actividades comunitarias y culturales por fuera del escenario mayor.



Al final recordó también "aquella gesta, en 1985, cuando Corrientes reafirmó su título de Capital Nacional del Chamamé. Desde entonces, los correntinos comprendimos que no se trataba solo de un festival en el Club Juventus, sino de una fiesta, que vive en nosotros, en nuestra manera de ser. Por eso le podemos decir hoy al mundo: que viva el chamamé, refugio de nuestra identidad", concluyó.



La continuidad, desde las raíces

"Somos los custodios de este bien inmaterial de la humanidad", reflexionó, a su turno, el gobernador Juan Pablo Valdés, quien se conmovió al ver el video institucional de la 35.ª Fiesta Nacional.



Un yetapá en su nido, un guitarrero templando su guitarra, un paisano con sus dos hileras en el regazo, de fondo el verde y el agua, la Virgen de Itatí, comidas típicas en una estancia correntina entre mates bien cebados y el talento de los bailarines para disfrutar de la esencia de nuestra música fueron fragmentos del audiovisual.



"Pienso, al ver este video, en la enorme responsabilidad que nos toca llevar adelante", expresó Valdés.



"Más que una Fiesta Nacional, es una Fiesta Mundial, la más representativa que tiene el género", enfatizó y recordó la fecha de la efeméride de la declaración de la Unesco.



"Es nuestra forma de ser, de socializar, de hacer correr nuestras penas, de reflexionar. El chamamé tiene esa magia en la que cada letra representa una historia, un relato, un amor, una herida. Después de tantos años de hacer esta Fiesta, siento que nos ha tocado a este equipo de gobierno el trabajar para sostener ese legado que hemos logrado los correntinos y volver a decirle al mundo que nosotros somos los custodios de este bien inmaterial de la humanidad", subrayó.



En ese sentido, el gobernador también puso de relieve la decisión de "hacer el esfuerzo en el contexto de una economía compleja para la inversión de lograr estas 10 lunas", dijo.



"Es un esfuerzo, porque entendemos que hacer inversión en chamamé es cuidar nuestra identidad y respetar nuestra historia", apuntó.



Así, desestimó la visión de quienes puedan pensar en la propuesta como "un gasto", en tanto aseguró que es vital para "cuidar nuestro chamamé, juntarnos, enchamigarnos, valorarlo".



"Siento que el chamamé está resurgiendo y prendiendo desde nuestras raíces", señaló Juan Pablo Valdés. "Nosotros tenemos que seguir trabajando para que nuestros jóvenes y niños sigan creyendo, encontrándose en esta música que representa nuestra identidad, por eso hemos elegido ese eslogan ‘Chamamé, refugio de nuestra identidad’", remarcó.



Con una propuesta lúdica en la que se invitó a los presentes a concursar en un "sapucómetro", y luego la actuación de Los Irundy, el patio de la Casa de Gobierno pronto se convirtió en bailanta, donde danzaron todos, incluidos los funcionarios y los artistas, los abuelos y los chicos, las parejas de baile y quienes solo fueron a presenciar el momento.