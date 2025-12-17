"El viernes vamos a anunciar el bono navideño"

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Así lo confirmó el gobernador luego de haber presentado oficialmente una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.





"Algunos conceptos e identidad del pueblo correntino es fundamental para seguir creciendo. Es muy importante que es esta fiesta para toda la república Argentina, valoró el mandatario provincial.



Luego, agregó: "La capital bueno aprovechando hoy que surgen las preguntas respecto a la capacidad creciente hotelera de la ciudad hoy más que nunca con el desarrollo que se lleva en materia de inversión de infraestructura se da Gracias a que mucha gente visita la ciudad"



Bono navideño: "Vamos a estar haciendo el anuncio el viernes junto a otras medidas que también van a poder tener los empleados públicos", anunció Valdés en declaraciones con la prensa.