Fornaroli: "La sociedad nos pide resultados"

Martes, 16 de diciembre de 2025

El ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, habló esta mañana sobre sus primeros días en el cargo y de la nueva gestión provincial encabezada por Juan Pablo Valdés. "La sociedad pide resultados, ese tiene que ser nuestro".



"Nuestro principal objetivo es construir para que el gobernador tenga una gran gestión y que lo coyuntural no tape lo importante", manifestó Fornaroli. Y agregó que "el desafío de los ministros es no esquivar el bulto, que nos reten por acción y no por omisión". "Ojalá estemos a la altura de las circunstancias".



Por otra parte, consultado sobre la presencia de varios exintendentes en el gabinete, el funcionario dijo que hay una nueva mirada generacional, "una mixtura de generaciones" y señaló que "el factor generacional no es determinante, sino los resultados de nuestra gestión".



Se refirió además a la importancia de un Estado "más ejecutivo" y "dinámico", debido a que visualiza un Estado "muy burocrático". "Hoy la sociedad nos pide que nos ocupemos de lo micro, porque no llegan a fin de mes, pero también de lo macro, de la ciudad, la provincia, obras estructurales", dijo el ministro.



Consultado respecto de la relación con la oposición, Fornaroli manifestó que el gobernador Juan Pablo Valdés "nos pidió que trabajemos y dialoguemos". "Es propio de esta generación la madurez de la escucha y el gobernador es de ese perfil".