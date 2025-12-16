Actualizaron el sueldo inicial de los bancarios a $ 2 millones

Martes, 16 de diciembre de 2025

Se trata de una nueva recomposición en sintonía con el índice de precios. Con esa suba, el salario inicial bancario se eleva a $2.008.641,07.

La Asociación Bancaria, el gremio encabezado por el también diputado nacional Sergio Palazzo, cerró un nuevo acuerdo con las cámaras del sector que establece un incremento del 2,5% para noviembre de 2025.



Según informó el sindicato, la mejora lleva el aumento acumulado en los primeros once meses del año al 27,9%, en comparación con los salarios de diciembre de 2024, y "busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente".



El convenio fue firmado con las cámaras de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto con el Banco Central, y ratifica el esquema de actualización automática, que permite aplicar los incrementos sin necesidad de homologación administrativa.



Esta modalidad distingue a la actividad bancaria de otros sectores, donde las paritarias suelen quedar demoradas por decisiones oficiales.

