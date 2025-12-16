La Justicia fijó indemnización de 14 millones por el ataque de perros

Martes, 16 de diciembre de 2025

La víctima fue atacada por tres perros de ellos y la mordida derivó a un daño físico de gravedad. El monto marca un antecedente en la provincia. Los propietarios deben de ser responsables de sus mascotas sin lastimar a terceros.

Un fallo civil responsabilizó al dueño del animal por lesiones graves a una vecina. El monto marca un antecedente en la provincia. Un juez Civil y Comercial de la ciudad correntina de Mercedes ordenó el pago de una indemnización de 14 millones de pesos.



El episodio ocurrió en una zona de chacras de Mercedes, donde los accesos suelen permanecer abiertos y es habitual la circulación de personas. La víctima fue atacada por tres perros, aunque uno de ellos provocó la mordida que derivó en un daño físico de consideración. El caso avanzó en el fuero civil luego de que no prosperaran instancias de resolución extrajudicial.



En su resolución, el magistrado consideró probada la relación de causalidad entre la conducta del animal y las lesiones sufridas, y determinó la obligación del dueño de responder económicamente. El monto fijado —14 millones de pesos— se apoya en la gravedad del daño, el impacto en la integridad física de la víctima y la falta de colaboración inicial del responsable, según se desprende del expediente. El fallo sienta un antecedente relevante para casos de responsabilidad civil por ataques de animales en la provincia.



La decisión puede influir en litigios similares y en una mayor exigencia de cuidados por parte de propietarios de animales, especialmente en zonas periurbanas y rurales. También abre la puerta a revisiones de prácticas de prevención y a un uso más frecuente de la vía judicial cuando no hay acuerdos previos entre las partes.