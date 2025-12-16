Voraz incendio de un camión transportando rollos de papel

Martes, 16 de diciembre de 2025

El hecho se produjo pasada la medianoche y los bomberos debieron combatir el fuego durante varias horas.

Según los primeros datos, un rodado que trasladaba los rollos, se consumió en las llamas en la ruta nacional 14 km 600, en cercanías de la estación de servicio Axión de esta localidad.



De acuerdo al testimonio del chofer el vehículo venía en marcha cuando por un espejo retrovisor pudo divisar que una de las piezas del acoplado esta envuelto en llamas, e inmediatamente detuvo la marcha, estacionó al costado de la ruta y separó el acoplado del rodado.



Alertados por la situación, personal de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé acudieron al lugar de forma inmediata y empezaron a combatir las llamas. Recordemos que estos camiones trasladas toneladas de papel madera destinado a industrias y sus tamaños son inmensos, por lo cual , los agentes tuvieron bastante trabajo.



Los investigadores determinarán las causas del grave siniestro.



