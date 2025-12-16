Refuerzan vacunación ante la circulación externa del H3N2

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recomendó reforzar la vacunación antigripal tras detectarse una circulación inusual de la variante Influenza A H3N2 subclado K en el hemisferio norte, una situación que, aunque aún no impacta localmente, eleva el riesgo sanitario y exige medidas preventivas anticipadas.



La advertencia fue formulada por el ministro de Salud, Emilio Lanari, luego de una reunión con la Dirección General de Epidemiología. El planteo se apoya en reportes internacionales que señalan una rápida propagación del subclado K del virus H3N2, caracterizado por mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad previa. En paralelo, se registra circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, lo que complejiza el escenario sanitario global.



Si bien la vacuna antigripal utilizada en el hemisferio sur no fue diseñada específicamente para esta variante, las autoridades sanitarias sostienen que continúa siendo la principal herramienta para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones, especialmente en personas de riesgo. La recomendación alcanza al personal de salud, embarazadas y puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, un universo que concentra la mayor carga de enfermedad ante brotes gripales.



La provincia mantendrá la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de los esquemas de vacunación en todos los centros habilitados, mientras monitorea la evolución de la gripe a nivel internacional. Las autoridades no descartan ajustes en las estrategias preventivas si se detecta circulación local de la variante. En paralelo, se recordó la importancia de completar el calendario oficial de vacunación, que incorporará cambios en 2026 para mejorar la cobertura infantil.