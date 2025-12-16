El jefe militar británico advierte sobre Rusia y pide preparar al país

Martes, 16 de diciembre de 2025

La guerra en Ucrania, la fragilidad de las negociaciones de alto el fuego y la presión de Estados Unidos para que Europa asuma mayores responsabilidades militares empujan a Londres a revisar su postura.



El jefe militar británico pidió abrir un debate social sobre defensa y reforzar reclutamiento e industria ante riesgos crecientes para la OTAN.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Richard Knighton, instó a preparar a la sociedad para un eventual conflicto con Rusia, al advertir que la amenaza para la OTAN está en aumento y que el país necesita acelerar el reclutamiento, fortalecer su industria de defensa y asumir los costos de una estrategia disuasiva más exigente.



La advertencia fue formulada en una conferencia en el Royal United Services Institute, en un momento de redefinición del equilibrio estratégico europeo. La guerra en Ucrania, la fragilidad de las negociaciones de alto el fuego y la presión de Estados Unidos para que Europa asuma mayores responsabilidades militares empujan a Londres a revisar su postura. Según Knighton, el Reino Unido percibe el riesgo ruso con menor urgencia que otros aliados, varios de los cuales ya incrementaron el gasto en defensa y retomaron esquemas de servicio nacional.



El planteo implica un giro discursivo hacia una mayor involucración de la sociedad civil en la política de defensa. Knighton advirtió sobre un “vaciamiento” progresivo de las fuerzas armadas y subrayó la necesidad de reconstruir capacidades industriales para reponer arsenales y desarrollar tecnologías clave. Las definiciones afectan tanto al presupuesto público como al mercado laboral especializado, y anticipan un debate sobre prioridades fiscales y seguridad nacional.



En el corto plazo, el Gobierno británico deberá decidir si traduce estas advertencias en medidas concretas de gasto, incentivos al alistamiento y apoyo a la industria militar. A mediano plazo, el desafío será sostener consenso político y social para una estrategia de disuasión reforzada, en un contexto internacional incierto y con una relación tensa entre Rusia y la OTAN que difícilmente se estabilice en el corto plazo.