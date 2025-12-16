River se consagró campeón de la Messi Cup

Lunes, 15 de diciembre de 2025

El Millonario, dirigido por Martín Pellegrino, se impuso en el Chase Stadium del Inter Miami con un doblete de Bruno Cabral, la figura del certamen Sub 16. El equipo argentino venció 2-0 al Atlético de Madrid.

El equipo Sub 16 de River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid de España y se consagró campeón de la Messi Cup, competencia internacional que se disputó en los Estados Unidos. El encuentro se llevó a cabo en el Chase Stadium del Inter Miami, el cual contó con público del Millonario. Bruno Cabral fue el autor de los dos goles del elenco argentino, que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos, y se consolidó como la gran figura del torneo: fue el máximo goleador con siete tantos.



El certamen, que lleva el nombre de Lionel Messi y reunió a ocho academias juveniles de élite, se convirtió en un escenario de alto nivel para el desarrollo de jóvenes talentos. A diferencia de la fase de grupos, el astro albiceleste no estuvo presente en las semifinales y en la final por su gira por India.



El desarrollo de los primeros compases de la final fue notablemente parejo. Ninguno de los equipos lograba imponer condiciones y había pocas situaciones de peligro, más allá de una buena chilena de Joaquín Amor y una importante atajada del arquero Millonario Estéfano Sarro. El marcador se abrió a los 27 minutos de partido: Bruno Cabral recibió la pelota en la frontal del área y sacó un potente puntinazo que entró en el ángulo del arco.



Inmediatamente, ante un Atlético de Madrid que sintió el golpe y estaba desconcertado, volvió a aparecer Cabral para aumentar la ventaja: controló el balón en el punto de penal y, tras un amague, definió ante la salida del arquero rival para estampar el 2-0. Esto le permitió al atacante de 15 años, que integra las juveniles de la selección argentina y que llegó a las inferiores de River a fines de 2023, asentarse como el máximo goleador de la Messi Cup con siete tantos.



Desde entonces, el equipo dirigido por Martín Pellegrino controló con autoridad el transcurso de la final. Sin embargo, River recibió un golpe en el inicio del complemento por la expulsión de Valentín Sayago por doble tarjeta amarilla. Esto derivó en que el elenco argentino se replegara con sus 10 hombres sobre su propio campo ante un cuadro Colchonero que se volcó al ataque.



No obstante, los juveniles de River resistieron las arremetidas del Atlético de Madrid y se impusieron en el marcador por 2-0. De esta manera, se consagraron campeones de la primera edición de la Messi Cup.



El camino de River hacia la final estuvo marcado por una actuación sobresaliente en la última fecha de la fase de grupos, en la que goleó 5-1 al Inter de Milán en un partido que tuvo como figura excluyente a Bruno Cabral, autor de un hat-trick. Los otros goles fueron obra de Elián Suljic y Joaquín Amor. Este resultado, sumado a la derrota de Barcelona ante Manchester City por 3 a 1, le permitió que el conjunto argentino avanzara a semifinales gracias a la diferencia de gol. En la fase inicial, el Millonario empató 2-2 contra los españoles y cayó 2-1 ante los ingleses