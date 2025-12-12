Camión de maderas enviaba droga de Santo Tomé a Bs As.

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Fue durante un control sobre Ruta 14. El vehículo había partido de Santo Tomé y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. El estupefaciente venía oculto entre paneles de madera. El conductor quedó detenido e incomunicado.

Un perro antinarcóticos de la Gendarmería Nacional con prestación de servicio en el escuadrón Paso de los Libres desbarató un impresionante cargamento de marihuana que pretendían contrabandear ocultos dentro del acoplado de un camión usando como pantalla tirantes de madera apilados. La droga viajaba desde Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires y el conductor del vehículo quedó detenido e incomunicado.



El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control implementado por la fuerza, sobre el peaje inactivo Bonpland, sobre Ruta Nacional N°14, donde los efectivos de la Sección Seguridad Vial dependiente del Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra" de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres demoraron el paso de un camión con semirremolque cuya carga principal según la guía presentada por el chofer durante la inspección de documentaciones eran varias toneladas de tirantes de madera que trasladaba desde la ciudad de Santo Tomé hacia la provincia de Buenos Aires.



Hasta allí todo parecía normal hasta que a los gendarmes les resultó algo sospechoso y pusieron a trabajar a "Barak", un perro antinarcóticos de la fuerza que no demoró en marcar que sobre el vehículo había un cargamento de estupefacientes.



De inmediato se informó de la situación a las autoridades judiciales quienes ordenaron requisar el camión y descubrieron que tenía un doble fondo hecho con placas de madera donde a simple vista divisaron centenares de bultos conteniendo paquetes prensados de lo que parecía ser marihuana.



Debido a la magnitud del cargamento, el conductor y el vehículo fueron trasladados con la anuencia de la sede fiscal de Libres al Complejo Terminal de Cargas para realizar inicialmente el escaneo correspondiente que confirmó la presencia de cuerpos extraños entre la carga de madera, algo que confirmaba las sospechas de los uniformados.



Semanas atrás, los mismos efectivos habían descubierto un cargamento similar utilizando el mismo modus operandi, por lo que ya estaban prevenidos del posible pase de otra carga. Tras realizar la descarga de los bultos se pudo determinar que había 3.695 paquetes prensados de picadura de marihuana envueltos con cinta de embalar. Se realizó el testeo de rigor que arrojó positivo para esta sustancia.



En total fueron poco más de 3.577 kilogramos de Cannabis sativa valuados en varios miles de millones de pesos. Según confirmaron fuentes oficiales, el conductor del camión quedó en calidad de detenido e incomunicado mientras que la droga quedó incautada a resguardo de la Gendarmería.



Antecedente reciente



Hace casi una semana, efectivos de Gendarmería, pero con asiento en la provincia de Misiones desactivaron otro poderoso cargamento de marihuana en que utilizaron la misma modalidad. Esta vez fueron los uniformados de la Sección San José dependiente del Escuadrón 8 "Alto Uruguay", quienes realizaban un control y demoraron un camión que llevaba cuatro dispositivos de madera que resguardaban cerca de 7 toneladas y media de marihuana con destino a la localidad bonaerense de Pehuajó, según la guía presentada por el conductor.