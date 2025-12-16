Sigue la inflación: La Súper acumula un alza del 277,8%

Lunes, 15 de diciembre de 2025

Cuando La Libertad Avanza (LLA) llegó al Ejecutivo nacional, hace ya dos años, el litro de ese combustible, el más vendido del país, costaba 464 pesos en la ciudad. Hoy, 24 meses después, su valor llegó a 1.753 pesos.

El Gobierno de Javier Milei llegó el miércoles último a la mitad de su gestión (le restan dos años de mandato). En ese marco, uno de los logros que más destaca La Libertad Avanza (LLA) es la fuerte desaceleración de la inflación y el proceso de desregulación de la economía del país, entre otros aspectos.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice mensual de precios al consumidor se redujo drásticamente: pasó del 25,5% registrado en diciembre de 2023 al 1,6% en junio de 2025. En términos interanuales, se proyecta una caída marcada frente al pico del 211,4% heredado a fines de 2023.



Ahora bien, teniendo en cuenta el seguimiento regular que realiza diario época sobre la evolución de los precios de los combustibles en los surtidores locales, y tomando como referencia a YPF, la petrolera estatal que domina el mercado con alrededor del 55% de participación, se puede trazar un panorama claro sobre cuánto se encarecieron la nafta y el gasoil en la ciudad de Corrientes desde que Milei asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 2023.





ESTOS SON LOS IMPORTES ACTUALES.

En aquella fecha, los surtidores de YPF emplazados en esta capital lucían estos importes por litro: Súper 464 pesos; Premium 564 pesos; Diésel 500, 507 pesos y Diésel Premium 602.



Hoy, 24 meses después, estos son los importes actualizados: Súper 1.753 pesos (+$1.289= 277,8%); Premium 1.927 pesos (+$1.363=241,6%); Diésel 500 1.794 pesos (+1.287 pesos=253,8%) y Diésel Premium 1.847 pesos ($1.345=223,4%).



Este ejercicio comparativo permite observar de manera concreta el impacto del proceso de desregulación de precios, la actualización de impuestos y la política energética del actual Gobierno nacional en el bolsillo de los consumidores locales.