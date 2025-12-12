Mocoretá hizo historia y exportó jugo a Japón

Viernes, 12 de diciembre de 2025

La planta industrial Ticcim envió un contenedor cargado con el producto de la variedad Okitsu, tras meses de rigurosos control de calidad. El vínculo se logró gracias a las ferias internacionales.

La planta industrial Ticcim, ubicada en Mocoretá, concretó un hito histórico para la provincia al realizar su primera exportación de jugo concentrado de mandarina al mercado de Japón. El envío, un contenedor cargado con jugo de la variedad Okitsu, partió rumbo al puerto de Osaka, consolidando a la localidad correntina como un actor competitivo en mercados de altísimo estándar internacional.



Según informaron desde la cooperativa de productores citrícolas a Portal Corrientes Mocoretá, este logro es el resultado de meses de rigurosos controles de calidad y el esfuerzo coordinado de sus sesenta socios productores, marcando un antes y un después para la citricultura regional. Además, fue clave la participación de la firma en las diferentes ferias internacionales a las que fueron invitados productores correntinos.



Acceder al mercado japonés representa uno de los desafíos más grandes de la industria alimentaria global debido a su estricto sistema de control, conocido como "tabla negativa". Este sistema prohíbe cualquier residuo de pesticida no explícitamente listado en los análisis, obligando a los exportadores a garantizar una pureza casi total.



Para superar estas barreras, Ticcim debió someter su producción a intensivas auditorías y realizar análisis lote por lote en laboratorios especializados, como el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (Ciati), para evitar la mínima contaminación cruzada que pudiera comprometer la operación.



La precisión y el cumplimiento riguroso de normativas internacionales fueron la clave para obtener la aprobación nipona, demostrando la capacidad de la industria correntina para satisfacer las demandas más específicas del mundo.



De esa manera, el éxito de la exportación se gestó a través de una estrategia comercial que incluyó la participación en ferias internacionales clave.



El vínculo con el comprador japonés se afianzó en eventos como Anuga 2024, en Alemania, y misiones comerciales, donde Ticcim presentó sus productos y sostuvo reuniones técnicas cruciales para entender y cumplir los requisitos logísticos y de calidad. Este trabajo permitió a la planta correntina iniciar la carga del contenedor, a pesar de los imprevistos de la dinámica exterior, como la coordinación con navieras y las diferencias horarias.



El contenedor inició un viaje marítimo estimado de 55 días, con previsión de llegada a Japón a principios de febrero. Este nuevo destino se suma a la cartera de exportación ya consolidada de Ticcim, que incluye mercados europeos como Países Bajos, Alemania, España, Italia, Rusia y Estonia.