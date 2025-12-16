Un colectivo de ERSA casi se incendia en pleno centro

Lunes, 15 de diciembre de 2025

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en el cruce de las calles Belgrano e Ituzaingó, cuando la unidad comenzó a emitir humo, lo que motivó un llamado de emergencia al sistema 911.



Un desperfecto mecánico provocó un foco ígneo en una unidad del transporte público. Bomberos actuaron rápido y no hubo heridos ni daños graves.



Un colectivo urbano protagonizó un principio de incendio ayer por la tarde en la ciudad de Corrientes, lo que generó momentos de tensión entre pasajeros y transeúntes en una zona céntrica.



Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar el foco ígneo en pocos minutos, evitando que la situación se agravara o afectara la integridad del chofer y los pasajeros.



Desde el cuartel informaron que se trató de un incidente menor, presuntamente originado por una falla técnica, y remarcaron que no se registraron personas lesionadas.



El tránsito fue interrumpido de manera momentánea mientras se desarrollaba el operativo, pero luego la circulación se normalizó sin inconvenientes mayores.



