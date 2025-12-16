 
Martes, 16 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Un colectivo de ERSA casi se incendia en pleno centro
Lunes, 15 de diciembre de 2025
El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en el cruce de las calles Belgrano e Ituzaingó, cuando la unidad comenzó a emitir humo, lo que motivó un llamado de emergencia al sistema 911.

Un desperfecto mecánico provocó un foco ígneo en una unidad del transporte público. Bomberos actuaron rápido y no hubo heridos ni daños graves.

Un colectivo urbano protagonizó un principio de incendio ayer por la tarde en la ciudad de Corrientes, lo que generó momentos de tensión entre pasajeros y transeúntes en una zona céntrica.

Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar el foco ígneo en pocos minutos, evitando que la situación se agravara o afectara la integridad del chofer y los pasajeros.

Desde el cuartel informaron que se trató de un incidente menor, presuntamente originado por una falla técnica, y remarcaron que no se registraron personas lesionadas.

El tránsito fue interrumpido de manera momentánea mientras se desarrollaba el operativo, pero luego la circulación se normalizó sin inconvenientes mayores.
     
 
 

