Bomberos evitaron daños en incendio de local en el centro

Lunes, 15 de diciembre de 2025

Bomberos actuaron tras una alerta al 911 por un principio de incendio en un local de Mendoza y 9 de Julio.

Un principio de incendio en un comercio ubicado en la intersección de Mendoza y 9 de Julio generó preocupación ayer, aunque la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin consecuencias mayores.



El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, cuando personal de guardia fue alertado a través del sistema 911 sobre la presencia de humo en una estructura comercial del microcentro.



Efectivos del cuartel interviniente acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar el foco ígneo en sus primeras etapas, evitando que las llamas se propagaran a sectores linderos o provocaran daños estructurales de gravedad.



No se reportaron personas heridas y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, los daños materiales fueron limitados. Las causas del siniestro quedaron bajo análisis para determinar el origen del incendio.



La intervención volvió a poner en relieve la importancia de la detección temprana y la respuesta coordinada ante emergencias en zonas de alta circulación urbana.



